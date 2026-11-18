Один человек погиб в ДТП на трассе в Бурятии Водитель грузовика погиб, столкнувшись с самосвалом в Бурятии

Москва18 ноя Вести.Водитель грузовика 44 лет погиб в результате столкновения его транспортного средства с самосвалом, сообщила пресс-служба УМВД России по Республике Бурятия в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел в среду, 18 ноября, около 18.20 по местному времени (13.20 мск) на 77 км трассы А340 Улан-Удэ — Кяхта (граница с Монголией). Предварительно, водитель Mazda Titan выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым самосвалом Shacman под управлением 44-летнего водителя.

От полученных в результате столкновения травм водитель грузовика Mazda Titan скончался на месте до приезда скорой помощи написали в пресс-службе

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.