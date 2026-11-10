Москва10 нояВести.В Джидинском районе Бурятии произошло ДТП, в котором один человек погиб и четверо пострадали, сообщает республиканское МВД в MAX.
Авария произошла утром 9 ноября на 136 километре автодороги Гусиноозерск – Петропавловка – Закаменск – граница с Монголией.
Управлявшая автомобилем Toyota Allion 29-летняя женщина, предварительно, не справилась управлением и съехала с проезжей части. Автомобиль опрокинулся.
В результате ДТП водитель автомашины скончалась в медицинском учрежденииговорится в публикации
Пассажиры иномарки – 2-месячный мальчик, 19-летняя девушка и мужчины 24 и 34 лет были госпитализированы с различными травмами.