Москва23 октВести.Легковой автомобиль перевернулся на трассе в Башкирии, в результате чего один человек погиб, еще пятеро, включая четверых детей, пострадали. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.
ДТП произошло вечером 23 октября на трассе Самара – Уфа – Челябинск в Чишминском районе. По данным ГАИ, 32-летний водитель Mazda 3 не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся.
В результате дорожной аварии водитель погиб на месте происшествия, пассажиры Mazda: 32-летняя женщина и четверо детей доставлены в медицинское учреждение для осмотраговорится в сообщении
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.