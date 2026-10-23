Один человек погиб и пятеро пострадали при опрокидывании машины в Башкирии

В Башкирии один человек погиб и трое пострадали в ДТП Один человек погиб и пятеро пострадали при опрокидывании машины в Башкирии

Москва23 окт Вести.Легковой автомобиль перевернулся на трассе в Башкирии, в результате чего один человек погиб, еще пятеро, включая четверых детей, пострадали. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.

ДТП произошло вечером 23 октября на трассе Самара – Уфа – Челябинск в Чишминском районе. По данным ГАИ, 32-летний водитель Mazda 3 не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся.

В результате дорожной аварии водитель погиб на месте происшествия, пассажиры Mazda: 32-летняя женщина и четверо детей доставлены в медицинское учреждение для осмотра говорится в сообщении

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.