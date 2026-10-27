Водитель легковушки "влетел" под прицеп грузовика на трассе в Башкирии и погиб

ДТП с грузовиком унесло жизнь водителя на трассе в Башкирии Водитель легковушки "влетел" под прицеп грузовика на трассе в Башкирии и погиб

Москва27 окт Вести.Днем 27 октября в Башкирии произошло смертельное ДТП. Подробности рассказали в пресс-службе ГАИ Республики Башкортостан в социальной сети "ВКонтакте".

Трагедия произошла около 4 часов дня на 1478 километре автодороги Самара – Уфа – Челябинск.

49-летний водитель автомобиля Omoda, двигаясь со стороны поселка Федоровка в сторону села Нагаево, столкнулся с попутным грузовым автомобилем Renault с полуприцепом.

На кадрах с места аварии видно, что водитель легковушки буквально влетел под прицеп грузовика.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте дорожной аварии сказано в сообщении

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и другие экстренные службы, обстоятельства ДТП уточняются.