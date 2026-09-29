Дело возбудили по факту смертельного ДТП с участием автобуса в Башкирии

В Башкирии возбудили дело после смертельного ДТП со школьным автобусом Дело возбудили по факту смертельного ДТП с участием автобуса в Башкирии

Москва29 сен Вести.На трассе Уфа – Чишмы – Киргиз-Мияки в Башкирии произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса и легковушки. По данному факту в Уфимском районе возбудили уголовное дело, сообщили в региональном Следкоме в MAX.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 264 и ч. 1 ст. 238 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) отмечается в сообщении

Предварительно, на перекрестке столкнулись легковушка и школьный автобус, в результате чего погибли водитель и пассажир легковой машины.

В автобусе находились дети и сопровождающий, они не пострадали.

Правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства аварии.