Уголовное дело возбуждено после ДТП со школьным автобусом в Башкирии

В Башкирии возбуждено уголовное дело после ДТП со школьным автобусом Уголовное дело возбуждено после ДТП со школьным автобусом в Башкирии

Москва29 сен Вести.В Башкирии возбуждено уголовное дело после смертельного дорожно-транспортного происшествия с участием школьного автобуса. Об этом сообщил республиканский Следственный комитет (СК).

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 264 и ч. 1 ст. 238 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), по факту смертельного ДТП с участием школьного автобуса говорится в канале ведомства на платформе MAX

Как сообщалось ранее, ДТП произошло трассе Уфа — Чишмы — Киргиз-Мияки 29 сентября. Предварительно установлено, что автомобилист на ВАЗ-2112 врезался во встречный школьный автобус, шофер которого выполнял левый поворот. В результате аварии водитель и пассажир легковушки скончались на месте происшествия. По данным полиции, в салоне автобуса, двигавшегося в деревню Осоргино, находился 21 ребенок и взрослый сопровождающий. Никто из них не пострадал.