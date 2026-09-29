Два человека погибли в ДТП со школьным автобусом в Башкирии

Легковушка врезалась в автобус с детьми в Башкирии, погибли два человека Два человека погибли в ДТП со школьным автобусом в Башкирии

Москва29 сен Вести.Дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом произошло на трассе Уфа – Чишмы – Киргиз Мияки в Уфимском районе Башкирии, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2112 врезался во встречный школьный автобус, шофер которого выполнял левый поворот.

В результате ДТП водитель и пассажир легковушки скончались на месте происшествия, автобус получил механические повреждения говорится в публикации ведомства в MAX

По данным полиции, в салоне автобуса, двигавшегося в деревню Осоргино, находился 21 ребенок и взрослый сопровождающий. Никто из них не пострадал.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.