Москва8 нояВести.В Башкирии легковой автомобиль врезался в дерево, погибла пожилая пассажирка, водитель госпитализирован. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.
ДТП произошло вечером 7 ноября на 1419-м километре автодороги М-5 "Урал" в Чишминском районе. По предварительным данным, 40-летний водитель "Тойота Камри" не справился с управлением и съехал в кювет, а после столкнулся с деревом.
В результате ДТП 66-летняя пассажирка автомобиля от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощиговорится в сообщении
Водитель легкового автомобиля госпитализирован.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.