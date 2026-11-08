Женщина погибла после столкновения автомобиля с деревом в Башкирии

В Башкирии пенсионерка погибла в разбившейся о дерево легковушке Женщина погибла после столкновения автомобиля с деревом в Башкирии

Москва8 ноя Вести.В Башкирии легковой автомобиль врезался в дерево, погибла пожилая пассажирка, водитель госпитализирован. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.

ДТП произошло вечером 7 ноября на 1419-м километре автодороги М-5 "Урал" в Чишминском районе. По предварительным данным, 40-летний водитель "Тойота Камри" не справился с управлением и съехал в кювет, а после столкнулся с деревом.

В результате ДТП 66-летняя пассажирка автомобиля от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи говорится в сообщении

Водитель легкового автомобиля госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.