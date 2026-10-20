Водитель погиб под колесами собственного автомобиля в Бурятии

Припаркованный автомобиль насмерть задавил водителя в Бурятии Водитель погиб под колесами собственного автомобиля в Бурятии

Москва20 окт Вести.В Бурятии припаркованный автомобиль с работающим двигателем насмерть задавил своего водителя. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МВД.

Инцидент произошел 19 октября около 21.00 в гаражном кооперативе. Согласно предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля Toyota Hiace, выйдя из салона, не заглушил двигатель и не поставил машину на стояночный тормоз.

В результате автомобиль пришел в самопроизвольное движение и совершил наезд на самого водителя. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия говорится в канале ведомства на платформе MAX

В настоящее время по данному факту проводится проверка.