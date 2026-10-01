Двое погибли, один пострадал после столкновения машин в селе Кабанск Бурятии

Два человека погибли в результате ДТП в Бурятии Двое погибли, один пострадал после столкновения машин в селе Кабанск Бурятии

Москва1 окт Вести.Два человека погибли, один пострадал в результате аварии, произошедшей в селе Кабанск в ночь на 1 октября, сообщила пресс-служба УМВД России по Республике Бурятия в мессенджере МАХ.

Предварительно, 34-летний водитель Toyota Corolla выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Нива" под управлением его ровесника.

В результате ДТП водитель "Нивы" и 34-летний пассажир иномарки от полученных травм скончались на месте происшествия написали в пресс-службе

Водитель Toyota Corolla с травмами госпитализирован.