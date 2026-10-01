Москва1 октВести.Два человека погибли, один пострадал в результате аварии, произошедшей в селе Кабанск в ночь на 1 октября, сообщила пресс-служба УМВД России по Республике Бурятия в мессенджере МАХ.
Предварительно, 34-летний водитель Toyota Corolla выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Нива" под управлением его ровесника.
В результате ДТП водитель "Нивы" и 34-летний пассажир иномарки от полученных травм скончались на месте происшествиянаписали в пресс-службе
Водитель Toyota Corolla с травмами госпитализирован.