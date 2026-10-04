© канал МВД России по Республике Бурятия в MAX, Соцсети

Женщина погибла в результате ДТП с тремя машинами в Улан-Удэ

В Улан-Удэ в результате ДТП с тремя машинами погибла женщина Женщина погибла в результате ДТП с тремя машинами в Улан-Удэ

Москва4 окт Вести.В Улан-Удэ произошла дорожная авария с участием трех автомобилей, в результате чего погибла пассажирка одной из них. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по Республике Бурятия.

Предварительно установлено, что автомобилист на Toyota Camry Gracia, следуя со стороны улицы Борсоева в направлении Иволгинской выехал на полосу встречного движения, где врезался в Toyota Camry Gracia и Subaru Forester.

В результате ДТП на месте происшествия погибла пассажир автомашины Toyota, который выехал на встречную полосу движения уточняется в канале ведомства в мессенджере MAX

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают точные обстоятельства и причины аварии.