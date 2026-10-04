Москва4 октВести.В Улан-Удэ произошла дорожная авария с участием трех автомобилей, в результате чего погибла пассажирка одной из них. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по Республике Бурятия.
Предварительно установлено, что автомобилист на Toyota Camry Gracia, следуя со стороны улицы Борсоева в направлении Иволгинской выехал на полосу встречного движения, где врезался в Toyota Camry Gracia и Subaru Forester.
В результате ДТП на месте происшествия погибла пассажир автомашины Toyota, который выехал на встречную полосу движенияуточняется в канале ведомства в мессенджере MAX
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают точные обстоятельства и причины аварии.