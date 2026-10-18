Женщина-водитель скончалась при столкновении двух иномарок в Приморье

Женщина погибла в результате ДТП двух автомобилей в Приморье Женщина-водитель скончалась при столкновении двух иномарок в Приморье

Москва18 окт Вести.В Приморье полицейские работают на месте смертельного ДТП, в котором погибла женщина-водитель, сообщается в MAX-канале Госавтоинспекциии региона.

Установлено, что на трассе Угловое - Артем произошло ДТП. По предварительным данным, водитель универсала выехал на встречную полосу и столкнулся с компактным минивэном.

В результате ДТП женщина, управлявшая минивэном, получила травмы, не совместимые с жизнью говорится в сообщении

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства ДТП.