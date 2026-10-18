После ДТП в Артеме машину разорвало надвое, погибли два человека

В ДТП с тремя машинами в Приморье одну из них разорвало пополам, двое погибли После ДТП в Артеме машину разорвало надвое, погибли два человека

Москва18 окт Вести.В Артеме Приморского края возбуждено уголовное дело по факту ДТП со смертельным исходом, сообщили в пресс-службе региональной полиции в MAX.

18 октября в районе дома № 7 на улице Фрунзе столкнулись три автомобиля марки Toyota.

По предварительным данным, 54-летний водитель автомашины Toyota Probox, проживающий во Владивостоке, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомашиной Toyota Aqua, после чего врезался в автомобиль Toyota Corolla под управлением 53-летней жительницы города Артема.

В результате удара одна из машин оказалась в кювете и загорелась, а вторую разорвало пополам.

В результате ДТП водитель автомобиля Toyota Corolla погибла на месте происшествия. Водитель Toyota Probox получил травмы и был госпитализирован сказано в сообщении

Позднее он скончался в больнице.

Возбуждено уголовное о нарушении правил дорожного движения. Расследование продолжается.