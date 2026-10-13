ГАИ в Приморье выясняет причины ДТП, где водитель погиб, врезавшись в дерево

В Приморье водитель врезался в дерево и погиб ГАИ в Приморье выясняет причины ДТП, где водитель погиб, врезавшись в дерево

Москва13 окт Вести.В приморском Артеме Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП со смертельным исходом, сообщается в MAX-канале МВД края.

Авария произошла на на улице Туманной, в районе дома № 1. Установлено, что 22-летний водитель иномарки не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. От удара автомобиль разорвало на две части.

В результате ДТП водитель получил травму и погиб на месте говорится в сообщении

Его стаж вождения составляет четыре года. В этом году мужчину несколько раз привлекали к административной ответственности за превышение установленной скорости. По факту ДТП возбуждено административное дело.