Москва13 октВести.В приморском Артеме Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП со смертельным исходом, сообщается в MAX-канале МВД края.
Авария произошла на на улице Туманной, в районе дома № 1. Установлено, что 22-летний водитель иномарки не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. От удара автомобиль разорвало на две части.
В результате ДТП водитель получил травму и погиб на местеговорится в сообщении
Его стаж вождения составляет четыре года. В этом году мужчину несколько раз привлекали к административной ответственности за превышение установленной скорости. По факту ДТП возбуждено административное дело.