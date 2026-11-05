В Феодосии 18-летний юноша погиб в результате столкновения иномарки с деревом

В Феодосии юноша погиб при столкновении машины с деревом В Феодосии 18-летний юноша погиб в результате столкновения иномарки с деревом

Москва5 ноя Вести.В Феодосии 18-летний пассажир Daewoo Nexia погиб в результате столкновения иномарки с деревом. Об этом сообщило МВД по Республике Крым.

Смертельное ДТП произошло вечером 4 ноября на улице Керченской в пгт. Приморский. Предварительно, водитель 2005 г.р. не справился с управлением автомобилем, в результате чего выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на дерево.

В результате дорожно‑транспортного происшествия 18-летний пассажир иномарки получил травмы, несовместимые с жизнью говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

По факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.