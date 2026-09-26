Москва26 сенВести.В Крыму при опрокидывании отечественного автомобиля погиб водитель, двое его пассажиров пострадали. Об этом сообщило региональное МВД России.
Смертельная автоавария произошла днем 26 сентября на автодороге Керчь – Глазовка. Предварительно, водитель (1991 г.р.) LADA Granta не выбрал безопасную скорость движения и на закруглении дороги съехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на дерево, с последующим опрокидыванием транспортного средства.
Водитель автомобиля "Лада Гранта" смертельно травмирован. Двое пассажиров, 1994 и 1996 гг.р., получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждениеговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
По факту ДТП организована проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.