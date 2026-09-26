В Крыму при опрокидывании LADA Granta погиб водитель, двое пассажиров пострадали

В Крыму при опрокидывании автомобиля погиб водитель, двое пассажиров пострадали В Крыму при опрокидывании LADA Granta погиб водитель, двое пассажиров пострадали

Москва26 сен Вести.В Крыму при опрокидывании отечественного автомобиля погиб водитель, двое его пассажиров пострадали. Об этом сообщило региональное МВД России.

Смертельная автоавария произошла днем 26 сентября на автодороге Керчь – Глазовка. Предварительно, водитель (1991 г.р.) LADA Granta не выбрал безопасную скорость движения и на закруглении дороги съехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на дерево, с последующим опрокидыванием транспортного средства.

Водитель автомобиля "Лада Гранта" смертельно травмирован. Двое пассажиров, 1994 и 1996 гг.р., получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

По факту ДТП организована проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.