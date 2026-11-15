При ДТП с автобусом в Омской области погибла водитель иномарки, двое пострадали

В Омской области легковушка столкнулась с автобусом, погибла женщина При ДТП с автобусом в Омской области погибла водитель иномарки, двое пострадали

Москва15 ноя Вести.Вечером 14 ноября на дороге Тюмень – Омск в Омской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Иномарка столкнулась с автобусом с пассажирами, погибла водитель легковушки. Об этом сообщили в Управлении МВД России по региону в MAX.

Предварительно, женщина 1981 года рождения, управляя машиной Toyota, выехала на встречку и столкнулась с автобусом под управлением мужчины 1969 года рождения. В автобусе находились 20 пассажиров.

Водитель иномарки скончалась на месте.

Двум пассажирам автобуса мужчинам 1999 и 1977 гг.р., понадобилась медицинская помощь отмечается в сообщении

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, проводится проверка.