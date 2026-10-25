Москва25 октВести.В городе Улан-Удэ Республики Бурятия произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека. Об этом сообщает республиканская полиция.
Инцидент на дороге произошел утром воскресенья. Столкнулись Toyota Crown и Toyota Land Cruiser. От удара внедорожник опрокинулся.
В результате ДТП водитель Toyota Land Cruiser и трое его пассажиров получили травмы различной степени тяжестинаписано в канале полиции
Установлено, что водитель второй Toyota не имел водительского удостоверения. Предварительно, он не пропустил Land Cruiser, находясь на второстепенной дороге.