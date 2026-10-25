В Улан-Удэ произошло ДТП двух автомобилей с четырьмя пострадавшими

В Бурятии водитель и трое пассажиров получили травмы в ДТП двух автомобилей В Улан-Удэ произошло ДТП двух автомобилей с четырьмя пострадавшими

Москва25 окт Вести.В городе Улан-Удэ Республики Бурятия произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека. Об этом сообщает республиканская полиция.

Инцидент на дороге произошел утром воскресенья. Столкнулись Toyota Crown и Toyota Land Cruiser. От удара внедорожник опрокинулся.

В результате ДТП водитель Toyota Land Cruiser и трое его пассажиров получили травмы различной степени тяжести написано в канале полиции

Установлено, что водитель второй Toyota не имел водительского удостоверения. Предварительно, он не пропустил Land Cruiser, находясь на второстепенной дороге.