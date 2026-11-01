Москва1 нояВести.Угрозы жизни сотрудника ДПС, которого неизвестный ранил ножом на Фруктовой улице в Москве, нет. Об этом сообщили в московской полиции в MAX.
Ранее стало известно, что ночью 1 ноября сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО прибыли на Фруктовую улицу для оформления ДТП. К сотрудникам полиции, которые выясняли обстоятельства аварии, подошел мужчина и нанес одному из них несколько ударов ножом.
В соответствии с законом "О полиции" полицейский несколько раз выстрелил в направлении нападавшего. Мужчина получил ранения нижней части туловища, его госпитализировали.
Пострадавший сотрудник госпитализирован. В настоящее время угрозы его жизни нетотмечается в сообщении
Мотивы действий нападавшего устанавливаются.