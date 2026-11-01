Появилось видео нападения мужчины с ножом на сотрудников ДПС в Москве

Опубликованы кадры нападения мужчины с ножом на инспекторов ДПС в Москве Появилось видео нападения мужчины с ножом на сотрудников ДПС в Москве

Москва1 ноя Вести.Кадры нападения мужчины с ножом на инспекторов ДПС минувшей ночью на Фруктовой улице в Москве публикует РЕН ТВ.

Автоинспекторы приехали для выяснения обстоятельств аварии с участием легкового автомобиля и электровелосипеда. И тут в следственные действия решил вмешаться посторонний мужчина. Правоохранители сделали ему замечание, после чего произошло нападение.

На записи видно, что мужчина набрасывается на правоохранителя. Он успел ранить одного из сотрудников ДПС. Тот выстрелил из табельного оружия нападавшему по ногам, после чего его удалось скрутить.

Задержанного доставили в отдел полиции, с ним проводятся необходимые следственные действия. По некоторым данным, мужчина находился под действием наркотических веществ.

Инспектор ДПС получил ранения подбородка и левого плеча, у него также сломана фаланга пальца на руке. Мужчина госпитализирован, его состояние оценивается как удовлетворительное.

По факту нападения возбуждено уголовное дело. Его расследование контролирует Чертановская межрайонная прокуратура.