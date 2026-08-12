В Зеленограде велосипедист бросил на дорогу бутылку с зажигательной смесью

В Зеленограде мужчина бросил на дорогу бутылку с зажигательной смесью В Зеленограде велосипедист бросил на дорогу бутылку с зажигательной смесью

Москва12 авг Вести.В 3-м микрорайоне Зеленограда задержали 26-летнего велосипедиста, бросившего на проезжую часть бутылку с зажигательной смесью. Об этом сообщило столичное ГУ МВД.

Фигурант на ходу бросил на проезжую часть бутылку с зажигательной смесью. После чего жидкость разлилась по асфальту и вспыхнула.

Сотрудники уголовного розыска УВД по ЗелАО в кратчайшие сроки установили и задержали подозреваемого … Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия. — Ред.). Фигурант находится под подпиской о невыезде говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Отмечается, что о происшествии в полицию сообщил очевидец.