Москва4 июнВести.Столичные полицейские задержали мужчину, который распылил в лицо прохожего слезоточивый газ, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в ГУ МВД по Москве.
Отмечается, что инцидент произошел в Борисовском проезде в районе Орехово-Борисово Северное.
В полицию поступило сообщение от жителя Московской области, который сообщил, что неизвестный на Борисовском проезде, из хулиганских побуждений распылил ему в лицо содержимое газового баллончика, и угрожал предметом похожим на пистолетпояснили в МВД
Приехавшие полицейские задержали 38-летнего ранее судимого местного жителя. У него изъяли газовый баллончик и пневматический пистолет.
Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Мужчину заключили под стражу.