В Москве задержали мужчину, распылившего газ в прохожего

Рецидивист распылил газ в лицо прохожему на юге Москвы В Москве задержали мужчину, распылившего газ в прохожего

Москва4 июн Вести.Столичные полицейские задержали мужчину, который распылил в лицо прохожего слезоточивый газ, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в ГУ МВД по Москве.

Отмечается, что инцидент произошел в Борисовском проезде в районе Орехово-Борисово Северное.

В полицию поступило сообщение от жителя Московской области, который сообщил, что неизвестный на Борисовском проезде, из хулиганских побуждений распылил ему в лицо содержимое газового баллончика, и угрожал предметом похожим на пистолет пояснили в МВД

Приехавшие полицейские задержали 38-летнего ранее судимого местного жителя. У него изъяли газовый баллончик и пневматический пистолет.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Мужчину заключили под стражу.