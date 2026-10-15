Москва15 окт Вести.Мосгорсуд отказал чемпиону и рекордсмену мира 2025 года по стрельбе из пневматического оружия Николаю Болдову в возврате конфискованных винтовок. Спортсмен рассказал ИС "Вести" о планах обжаловать отказ.

В октябре 2023 года, возвращаясь из США, Болдов спросил таможенника в "красном" коридоре, нужно ли декларировать пневматические винтовки. Якобы, получив отрицательный ответ, он пошел по "зеленому", но был остановлен. Его инвентарь конфисковали и возбудили административное дело. Районный суд оштрафовал его на 40 тысяч рублей, апелляция и кассация решение поддержали. Однако Верховный суд решение частично отменил и вернул на повторное рассмотрение в Мосгорсуд.

15 октября Мосгорсуд отказал мужчине в возврате конфискованных винтовок.

Очень удивил судья, который задавал вопросы, очевидно, обвинительного характера, для того чтобы вытянуть позицию таможни. Очень удивил эксперт, который первый раз видя винтовки и факс делает далеко идущие выводы, фактически не понимая принципов работы пневматики. Очень удивила сотрудница таможни, которая не представляет, откуда взялись клапаны на винтовках, которых там не было. Очень удивил эксперт, которому уже винтовки передали вместе с этими клапанами, а промежуточное звено утрачено. Очень удивила судья, которая не вынесла определение ни по одному из ходатайств, которые мы подавали, хотя обязана это сделать до вынесения решения... Мы в любом случае пойдем в кассацию. Дальше в любом случае пойдем в Верховный суд. Я такой человек, я не останавливаюсь прокомментировал решение суда Болдов

Спортсмен убежден, что на суде был допущен ряд процессуальных ошибок судьей, на которые сторона истца будет опираться.