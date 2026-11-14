Полицейские задержали поджигателя двери в доме на юго-востоке Москвы

Поджигателем двери в московской многоэтажке оказался бывший муж жительницы Полицейские задержали поджигателя двери в доме на юго-востоке Москвы

Москва14 ноя Вести.Полицейские по горячим следам задержали предполагаемого поджигателя двери в многоэтажном доме на улице Полбина в московском районе Печатники, сообщает столичный главк МВД России в мессенджере MAX.

Сотрудники ППС ОМВД России по району Печатники в кратчайшие сроки задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний москвич, бывший муж одной из жительниц квартир говорится в публикации

Задержанный доставлен в территориальный отдел полиции.

Предполагаемый злоумышленник поджег дверь приквартирного тамбура в доме на улице Полбина. В результате обгорели стены и двери шести квартир, в тамбуре было сильное задымление. Нескольким жильцам потребовалась госпитализация. По сведениям журналистов, пострадали женщина и ребенок.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Доклада по нему ждет глава СК Александр Бастрыкин.