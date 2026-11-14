Москва14 нояВести.Полицейские по горячим следам задержали предполагаемого поджигателя двери в многоэтажном доме на улице Полбина в московском районе Печатники, сообщает столичный главк МВД России в мессенджере MAX.
Сотрудники ППС ОМВД России по району Печатники в кратчайшие сроки задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний москвич, бывший муж одной из жительниц квартирговорится в публикации
Задержанный доставлен в территориальный отдел полиции.
Предполагаемый злоумышленник поджег дверь приквартирного тамбура в доме на улице Полбина. В результате обгорели стены и двери шести квартир, в тамбуре было сильное задымление. Нескольким жильцам потребовалась госпитализация. По сведениям журналистов, пострадали женщина и ребенок.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Доклада по нему ждет глава СК Александр Бастрыкин.