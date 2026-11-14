СК взял на контроль дело о поджоге двери квартиры на улице Полбина в Москве

В Москве после пожара в жилом доме возбудили дело о покушении на убийство СК взял на контроль дело о поджоге двери квартиры на улице Полбина в Москве

Москва14 ноя Вести.В Москве после пожара в доме на улице Полбина, где пострадали два человека, завели дело о покушении на убийство. Об этом сообщил Следственный комитет РФ на платформе MAX.

Публикация о пожаре в многоквартирном доме вызвала широкий резонанс. По данным ряда источников, дверь в квартиру, где жили супруги с четырьмя детьми, могли поджечь. Огонь потушили, но женщину и ребенка увезли в больницу с отравлением продуктами горения.

Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин дал поручение главе столичного главка Дмитрию Беляеву отчитаться о том, как идет расследование и что уже установлено.

Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Беляеву Д. В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах говорится в публикации

Центральный аппарат ведомства взял исполнение поручения на контроль.