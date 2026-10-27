Москва27 октВести.Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали дебошира, который незаконно проник в школу в Ивантеевке.
Судя по кадрам, которые опубликовало ведомство в канале MAX, мужчина без брюк разбил окно, ворвался в учебное заведение и забаррикадировался с огнетушителем в туалете.
Находившийся в состоянии опьянения гражданин вел себя агрессивно и распылял содержимое огнетушителя сначала в сторону работника службы безопасности, а затем – в прибывших росгвардейцевговорится в публикации
Дебоширом оказался 25-летний местный житель. Он был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Мужчина пояснил, что якобы подвергся нападению невидимой силы и действовал в целях самообороны.