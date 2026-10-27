Нетрезвый житель Подмосковья ворвался в школу без брюк и заперся в туалете

Пьяный мужчина без брюк разбил окно школы в Подмосковье и заперся в туалете Нетрезвый житель Подмосковья ворвался в школу без брюк и заперся в туалете

Москва27 окт Вести.Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали дебошира, который незаконно проник в школу в Ивантеевке.

Судя по кадрам, которые опубликовало ведомство в канале MAX, мужчина без брюк разбил окно, ворвался в учебное заведение и забаррикадировался с огнетушителем в туалете.

Находившийся в состоянии опьянения гражданин вел себя агрессивно и распылял содержимое огнетушителя сначала в сторону работника службы безопасности, а затем – в прибывших росгвардейцев говорится в публикации

Дебоширом оказался 25-летний местный житель. Он был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Мужчина пояснил, что якобы подвергся нападению невидимой силы и действовал в целях самообороны.