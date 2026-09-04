Бутылку на коляску в Люберцах скинула девочка-подросток во время ссоры с мамой

Полиция нашла подростка, скинувшего бутылку на коляску из дома в Подмосковье Бутылку на коляску в Люберцах скинула девочка-подросток во время ссоры с мамой

Москва4 сен Вести.Сотрудники правоохранительных органов установили личность человека, кинувшего бутылку из окна дома в жилом комплексе в подмосковном городском округе Люберцы, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Как выяснили полицейские, это сделала 16-летняя девочка-подросток.

В результате проведенных мероприятий сотрудниками полиции установлена 16-летняя девушка, которая в результате конфликта со своей мамой выкинула бутылку из окна квартиры, расположенной на десятом этаже говорится в заявлении ведомства в MAX

Ранее сообщалось, что выброшенная из окна стеклянная бутылка с жидкостью попала в коляску около подъезда в ЖК "Томилино парк". В момент падения емкости малыш был на руках у женщины и не пострадал.

В отношении мамы кинувшей бутылку девочки составлен административный протокол по статье о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.