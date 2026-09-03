Москва3 сенВести.В жилищном комплексе "Томилино парк" в подмосковных Люберцах из окна многоквартирного дома упала бутылка с жидкостью. Она попала в стоявшую около подъезда детскую коляску, а затем разбилась об асфальт. Соответствующие кадры с камеры наблюдения были опубликованы в местных пабликах.
Об этом сообщили в региональной полиции. Правоохранители проводят проверку по видео.
В ходе мониторинга сети Интернет полицейскими выявлена видеопубликация, на которой запечатлено, как на детскую коляску, которая стоит около подъезда многоквартирного дома в жилищном комплексе "Томилино парк", падает бутылка с жидкостьюотмечается в сообщении в мессенджере MAX
Малыш в это время был на руках у девушки и не пострадал.
По данному факту заявлений в полицию не поступало.
Стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего.