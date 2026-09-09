Москва9 сенВести.Правоохранители задержали жителя Омска, подозреваемого в поджоге дверей школы-интерната из-за запрета выгуливать собаку на территории учебного заведения. Об этом сообщили в УМВД по Омской области.
По данным ведомства, сторож школы-интерната сделала замечания мужчине, который выгуливал свою собаку на территории школы, и попросила его уйти. После этого дверь в учебном заведении загорелась.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка установили личность злоумышленника и задержали его на улице 21-й Амурской. Им оказался 45-летний местный житель – тот самый владелец собакисказано в сообщении
Мужчина пояснил, что выпил бутылку коньяка и вышел на прогулку. Возмутившись, что ему не дали выгуливать питомца на территории учебного заведения, ночью вернулся с бензином и поджег входную дверь.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
На него также составили протокол о мелком хулиганстве.