UPI: питон сбежал из террариума и устроил пожар в школе в Вирджинии UPI: питон устроил пожар в школе в Вирджинии, опрокинув нагревательную лампу

Москва19 авг Вести.В Соединенных Штатах сбежавший из террариума питон устроил пожар в школе, опрокинув нагревательную лампу. Об этом сообщает United Press International (UPI).

Возгорание произошло в одном из классов в средней школе в округе Бедфорд, штат Вирджиния. Пожарные расчеты прибыли на место после срабатывания сигнализации.

Сообщается, что пожарные вошли в класс и "были встречены восьмифутовым питоном".

Затем питона "благополучно поймали" и поместили во временное укрытие до прибытия владельца, после чего он был возвращен обратно в террариум.

Пожар был потушен, пострадавших нет. Однако огонь повредил восемь классов, к тому же помещения пострадали во время тушения. Из-за этого в начале учебного года занятия придется временно перенести в другие помещения школы.

Ранее сообщалось, что в Турции мужчина попытался застрелить змею в своем доме, но случайно ранил пять человек. По данным телеканала Trt Haber, среди пострадавших - трое детей.