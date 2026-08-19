Москва19 авгВести.В Соединенных Штатах сбежавший из террариума питон устроил пожар в школе, опрокинув нагревательную лампу. Об этом сообщает United Press International (UPI).
Возгорание произошло в одном из классов в средней школе в округе Бедфорд, штат Вирджиния. Пожарные расчеты прибыли на место после срабатывания сигнализации.
Сообщается, что пожарные вошли в класс и "были встречены восьмифутовым питоном".
Затем питона "благополучно поймали" и поместили во временное укрытие до прибытия владельца, после чего он был возвращен обратно в террариум.
Пожар был потушен, пострадавших нет. Однако огонь повредил восемь классов, к тому же помещения пострадали во время тушения. Из-за этого в начале учебного года занятия придется временно перенести в другие помещения школы.
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