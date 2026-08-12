Футболист в США провел час на площадке в шлеме с ядовитой змеей

В США футболист на протяжении часа играл в шлеме с ядовитой змеей Футболист в США провел час на площадке в шлеме с ядовитой змеей

Москва12 авг Вести.В городе Маумелл, штат Арканзас игрок в американский футбол на протяжении часа тренировался в шлеме с ядовитой змеей, сообщает ABC News.

Как рассказал директор службы защиты животных Маумелла Крис Дэвис, в их организацию поступил звонок из средней школы города с сообщением о необычной находке. Футболист обнаружил змею в шлеме уже после игры, когда снял экипировку.

При первичном осмотре сотрудники службы предположили, что в шлеме нашли медянку. Однако после более детального изучения рептилии выяснилось, что футболист обнаружил у себя в экипировке водяного щитомордника. Это ядовитая змея, обитающая на юго-востоке США.

На место происшествия прибыли двое полицейских. Они подтвердили, что змея застряла в подкладке шлема. Правоохранители обрызгали рептилию водой, после чего она выползла из экипировки и попала в руки зоозащитникам.

Ранее врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников рассказал в беседе с ИС "Вести", что делать при укусе змеи.