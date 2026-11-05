Ностальгия заиграла: в Москве задержали экс-студента, устроившего дебош в вузе Росгвардейцы задержали в Москве бывшего студента, устроившего дебош в вузе

Москва5 ноя Вести.Росгвардейцы на улице Стромынка в Москве задержали бывшего студента, который пришел в свой старый вуз и устроил там дебош. Об этом сообщило ГУ Федеральной службы войск нацгвардии РФ.

Отмечается, что 26-летний мужчина решил вспомнить студенческие годы, однако устроил в аудитории дебош: курил, нецензурно выражался, конфликтовал с преподавателями и угрожал физической расправой охранникам учебного заведения и одному из педагогов. Тогда администрация вуза нажала тревожную кнопку — на вызов приехал наряд Росгвардии.

[Пришел в вуз, потому что] ностальгия заиграла, если честно … Я сейчас исчезну, вы меня вообще не увидите … Если меня выпустят, не дай Бог, вы (сотрудники учреждения. — Ред.) мне попадетесь на улице … Да-да, прямая [угроза] сказал дебошир, видео с которым опубликовано в канале столичной Росгвардии в мессенджере МАХ

Нарушителя задержали и доставили его в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.