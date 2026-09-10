Москва10 сенВести.В аэропорту Магадана сотрудники транспортной полиции пресекли агрессивный дебош 44-летнего жителя Воронежа, который в нетрезвом виде пытался улететь в Москву. Об этом сообщила транспортная полиция Дальнего Востока.
При подготовке к посадке на рейс Магадан - Москва в аэровокзальном комплексе внимание сотрудников транспортной полиции привлек агрессивный мужчина, выражавшийся грубой нецензурной бранью и пугающий других пассажиров.
При задержании правонарушитель оказал сопротивление: отказывался подчиняться законным требованиям полицейских, продолжал использовать ненормативную лексику и пытался вырваться, из‑за чего к нему были применены физическая сила и специальные средства для безопасного доставления в служебное помещениеговорится в канале ведомства на платформе MAX
В результате - мужчина не допущен до полета. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).