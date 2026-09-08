Авиадебошир избил бортпроводника на рейсе из Дубая в Петербург

В Петербурге задержали мужчину, устроившего дебош на борту рейса из Дубая Авиадебошир избил бортпроводника на рейсе из Дубая в Петербург

Москва8 сен Вести.В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который нанес несколько ударов бортпроводнику на борту самолета, летевшего из Дубая, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

По информации ведомства, нетрезвый 27-летний петербуржец вел себя агрессивно во время полета. На неоднократные замечания он не реагировал.

Кроме того, вступил в словесный конфликт с бортпроводниками и нанес им удары по лицу и в область живота, тем самым причинив физическую боль сказано в сообщении

Полицейские задержали авиадебошира сразу после приземления самолета. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.