Москва8 сенВести.В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который нанес несколько ударов бортпроводнику на борту самолета, летевшего из Дубая, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.
По информации ведомства, нетрезвый 27-летний петербуржец вел себя агрессивно во время полета. На неоднократные замечания он не реагировал.
Кроме того, вступил в словесный конфликт с бортпроводниками и нанес им удары по лицу и в область живота, тем самым причинив физическую больсказано в сообщении
Полицейские задержали авиадебошира сразу после приземления самолета. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
Его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.