За съемку пожара на Wildberries петербуржца привлекли к ответственности

Житель Петербурга задержан за съемку атаки БПЛА на склады Wildberries За съемку пожара на Wildberries петербуржца привлекли к ответственности

Москва1 авг Вести.Жителя Санкт- Петербурга задержали и привлекли к ответственности за съемку атаки беспилотников на склады Wildberries 24 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Правоохранители задержали мужчину 1995 года рождения, который во время налета украинских БПЛА на склады Wildberries 24 июля снимал происходящее на камеру говорится в сообщении

На мужчину составили протокол о правонарушении по п. 1 ст. 8-6-3 закона Санкт-Петербурга 273-70. Он признал свою вину.

В сообщении уточняется, что если бы в кадр, во время съемки беспилотников попали российские средства ПВО с привязкой к местности, то речь могла идти об уголовной ответственности по статье о госизмене.