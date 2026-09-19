На КАД пассажир повздорил с таксистом из-за оплаты и устроил стрельбу

На КАД мужчина побил таксиста из-за оплаты проезда На КАД пассажир повздорил с таксистом из-за оплаты и устроил стрельбу

Москва19 сен Вести.Под Санкт-Петербургом задержан мужчина после конфликта с водителем такси, сообщили в пресс-службе Петербургской полиции в MAX.

18 сентября в полицию Красногвардейского района поступило сообщение о стрельбе на автозаправочной станции, расположенной на 34-м километре внутреннего кольца КАД.

Полиция по горячим следам задержала 35-летнего дебошира, который поссорился с 43-летним водителем такси из-за оплаты поездки.

Он произвел несколько выстрелов в воздух из травматического пистолета, после чего ударил водителя по голове сказано в сообщении

Пострадавшего осмотрели медики и после оказания помощи отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

На месте происшествия изъяты гильзы и травматический пистолет. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.