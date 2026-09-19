Москва19 сенВести.Под Санкт-Петербургом задержан мужчина после конфликта с водителем такси, сообщили в пресс-службе Петербургской полиции в MAX.
18 сентября в полицию Красногвардейского района поступило сообщение о стрельбе на автозаправочной станции, расположенной на 34-м километре внутреннего кольца КАД.
Полиция по горячим следам задержала 35-летнего дебошира, который поссорился с 43-летним водителем такси из-за оплаты поездки.
Он произвел несколько выстрелов в воздух из травматического пистолета, после чего ударил водителя по головесказано в сообщении
Пострадавшего осмотрели медики и после оказания помощи отпустили домой в удовлетворительном состоянии.
На месте происшествия изъяты гильзы и травматический пистолет. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.