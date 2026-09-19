Девочка из Хабаровского края обвинила экс-сожителя мамы в развратных действиях В Хабаровском крае девочка обвинила бывшего сожителя мамы в развратных действиях

Москва19 сен Вести.В Хабаровском крае девочка обвинила бывшего сожителя мамы в развратных действиях.

Как сообщает РЕН ТВ, мужчина и женщина жили вместе в поселке Октябрьский с 2021 года. В 2024 году на Новый год он ее сильно избил, и они разошлись.

Недавно дочь Евгении от первого брака рассказала, что "дядя Вася с ней делал всякое противоестественное", пока жил с ними сказано в материале

Накануне мужчина приезжал в дом к семье экс-сожительницы выяснять отношения. После того, как женщина вызвала полицию, он сбежал, бросив машину. Мужчину уже ищут.