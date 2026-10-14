Москва14 октВести.Советский районный суд Красноярска арестовал на два месяца мужчину, который напал на девятилетнюю девочку. Об этом управление СК России про Красноярскому краю сообщает в MAX.
Обвиняемому в покушении на убийство малолетней из хулиганских побуждений избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть по 11 декабря 2026 года включительноговорится в сообщении
Инцидент произошел у подъезда дома в микрорайоне Солнечный. Мужчина в состоянии опьянения схватил маленькую девочку за капюшон, сдавив ей шею.
Сначала было возбуждено уголовное дело по факту хулиганства с применением насилия в отношении малолетней. Позже его переквалифицировали на покушение на убийство.