Напавший на девятилетнюю девочку в Красноярске мужчина заключен под стражу

Мужчину, напавшего на девятилетнюю девочку в Красноярске, отправили в СИЗО Напавший на девятилетнюю девочку в Красноярске мужчина заключен под стражу

Москва14 окт Вести.Советский районный суд Красноярска арестовал на два месяца мужчину, который напал на девятилетнюю девочку. Об этом управление СК России про Красноярскому краю сообщает в MAX.

Обвиняемому в покушении на убийство малолетней из хулиганских побуждений избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть по 11 декабря 2026 года включительно говорится в сообщении

Инцидент произошел у подъезда дома в микрорайоне Солнечный. Мужчина в состоянии опьянения схватил маленькую девочку за капюшон, сдавив ей шею.

Сначала было возбуждено уголовное дело по факту хулиганства с применением насилия в отношении малолетней. Позже его переквалифицировали на покушение на убийство.