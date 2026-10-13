Нападение на девочку в Красноярске будут расследовать как покушение на убийство

Дело о нападении на девочку в Красноярске переквалифицируют на другую статью УК Нападение на девочку в Красноярске будут расследовать как покушение на убийство

Москва13 окт Вести.Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия мужчины, напавшего на ребенка в Красноярске, сообщает Следком в мессенджере MAX.

Там напомнили, что главк ведомства по Красноярскому краю и Республике Хакасия расследует уголовное дело по факту хулиганства с применением насилия в отношении малолетней.

Накануне у подъезда дома в микрорайоне Солнечный на 9-летнюю девочку беспричинно напал мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Он схватил ребенка за капюшон куртки, сдавив шею.

С учетом обстоятельств произошедшего и общественного резонанса Председатель СК России А.И. Бастрыкин поручил … переквалифицировать действия нападавшего на покушение на убийство говорится в публикации

Главе Следкома РФ также будет доложено о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что подозреваемый задержан. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о заключении фигуранта под стражу.