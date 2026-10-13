Москва13 октВести.Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия мужчины, напавшего на ребенка в Красноярске, сообщает Следком в мессенджере MAX.
Там напомнили, что главк ведомства по Красноярскому краю и Республике Хакасия расследует уголовное дело по факту хулиганства с применением насилия в отношении малолетней.
Накануне у подъезда дома в микрорайоне Солнечный на 9-летнюю девочку беспричинно напал мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Он схватил ребенка за капюшон куртки, сдавив шею.
С учетом обстоятельств произошедшего и общественного резонанса Председатель СК России А.И. Бастрыкин поручил … переквалифицировать действия нападавшего на покушение на убийствоговорится в публикации
Главе Следкома РФ также будет доложено о ходе расследования и установленных обстоятельствах.
Ранее сообщалось, что подозреваемый задержан. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о заключении фигуранта под стражу.