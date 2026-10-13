В Красноярске задержали мужчину, напавшего в нетрезвом состоянии на девочку В Красноярске задержан житель, душивший 9-летнюю девочку

Москва13 окт Вести.Следователи задержали мужчину, напавшего на девятилетнюю девочку на улице Ольховой в Красноярске. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Задержан местный житель по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, с применением насилия к гражданам) отмечается в сообщении в MAX

Ранее сообщалось, что 9 октября мужчина напал на девочку, которая шла по улице вместе с матерью в вечернее время. Нападавший был в состоянии алкогольного опьянения. Он без повода начал тянуть девочку за капюшон, сдавив ее в области шеи, отчего она испытала боль.

Мужчину остановил его приятель.

В настоящее время жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.

По уголовному делу выполняется комплекс следственных действий.