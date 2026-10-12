В Красноярске пьяный мужчина напал на 9-летнюю девочку Пьяный мужчина пытался задушить девятилетнюю девочку в Красноярске

Москва12 окт Вести.В Красноярске полицейские проводят проверку по факту нападения мужчины на девятилетнюю девочку в микрорайоне Солнечный. Об этом сообщили в МВД России по региону.

Инцидент произошел в вечернее время на улице Ольховой.

Поступило сообщение от обеспокоенной женщины, что на улице Ольховой неизвестный, предположительно находясь в алкогольном опьянении, напал на ее 9-летнюю дочь, когда они возвращались домой, и скрылся отмечается в сообщении в MAX

В соцсетях распространились кадры нападения, на которых видно, как двое мужчин идут по улице и внезапно один из них бежит в сторону девочки и женщины, и хватает ребенка за шею. Его остановил второй мужчина.

Правоохранители устанавливают личность подозреваемого и все обстоятельства происшествия.