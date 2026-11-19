Жителя Новосибирска будут судить за попытку убийства дочери с особой жестокостью За попытку убийства полуторогодовалой дочери будут судить жителя Новосибирска

Москва19 ноя Вести.В Новосибирске местный житель обвиняется в покушении на убийство полуторогодовалой дочери с особой жестокостью. Расследование уголовного дела в отношении него завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Новосибирского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "в, д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью) говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Преступление произошло в сентябре 2026 года в селе Верх-Тула. По данным следствия, пьяный фигурант был недоволен тем, что девочка громко плачет. Желая "успокоить", он ее избил и несколько раз с силой бросил на диван и на пол.

Как рассказали в ГУ МВД России по региону, за ребенка вступилась мать, между родителями начался конфликт, из-за которого соседи позвонили в полицию. Прибывшие на место силовики, увидев девочку, вызвали скорую помощь и забрали отца в отделение.

Отмечается, что девочка была оперативно госпитализирована, сейчас ее жизни ничего не угрожает.