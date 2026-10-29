Москва29 окт Вести.В городе Бердске Новосибирской области в суд направлено уголовное дело о принудительном лечении местного жителя с психическим заболеванием, который покушался убить свою супругу, сообщается в MAX-канале прокуратуры региона.

Уголовное дело направлено в Бердский городской суд для применения принудительных мер медицинского характера говорится в сообщении

По версии следствия, ночью 10 августа 2026 года психически нездоровый мужчина в нетрезвом виде присоединил шланг к газовой трубе и протянул его в спальную комнату к изголовью кровати, где спала его супруга, после открыл газ. Женщина проснулась и успела выбраться на улицу. Кроме того, в июле и августе 2026 года мужчина неоднократно угрожал ей убийством. Психиатрическая экспертиза установила у него наличие психического заболевания.