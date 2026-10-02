Москва2 октВести.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по факту нападения на врача в Новосибирске, которому нанесли несколько уколов медицинской иглой. Об этом сообщили в Следкоме в MAX.
В соцсетях сообщалось, что мужчина ворвался в кабинет врача в медучреждении Новосибирска и несколько раз уколол его медицинской иглой. После этого он покинул учреждение.
Глава ведомства Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Артеменко С.А. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствахотмечается в сообщении
Следователи проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).