Бастрыкин затребовал доклад по факту нападения с иглой на врача в Новосибирске

В Новосибирске мужчина ворвался в кабинет врача и сделал ему несколько уколов Бастрыкин затребовал доклад по факту нападения с иглой на врача в Новосибирске

Москва2 окт Вести.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по факту нападения на врача в Новосибирске, которому нанесли несколько уколов медицинской иглой. Об этом сообщили в Следкоме в MAX.

В соцсетях сообщалось, что мужчина ворвался в кабинет врача в медучреждении Новосибирска и несколько раз уколол его медицинской иглой. После этого он покинул учреждение.

Глава ведомства Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Артеменко С.А. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах отмечается в сообщении

Следователи проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).