Бастрыкин затребовал доклад по делу о больнице в новосибирском Академгородке

СК в 8-й раз возбудил уголовное дело о больнице в Академгородке Новосибирска Бастрыкин затребовал доклад по делу о больнице в новосибирском Академгородке

Москва30 сен Вести.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад по уголовному делу о ненадлежащем содержании больницы в Академгородке Новосибирска, сообщает Информационный центр СК в мессенджере MAX.

Установлено, что помещения хирургического и родильного отделений больницы находятся в плачевном состоянии, отопление зимой период не соответствует нормативам. В 2023 году в здании произошел пожар, в результате которого оказались повреждены несущие конструкции. Помещения стали непригодны для пребывания пациентов, но ремонт до сих пор не закончен, и сроки постоянно переносятся.

По данным местных СМИ, на крыше здания, где располагаются роддом и хирургическое отделение, выросли деревья, крыша протекает, зимой в палатах очень холодно.

Бастрыкин ранее уже ставил ситуацию с медучреждением в новосибирском Академгородке на контроль в центральном аппарате ведомства.

В СУ СК России по Новосибирской области семь раз возбуждались уголовные дела. Впоследствии данные процессуальные решения были отменены надзорным органом… В целях защиты прав граждан уголовно-правовыми методами региональным следственным управлением вновь возбуждено уголовное дело отмечается в публикации

Глава СК затребовал у исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по Новосибирской области Сергея Артеменко доклад о предварительных и окончательных результатах расследования дела, а по завершении – о его результатах.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.