СК расследует дела о нарушениях прав пациентов в Балаково и Москве Случаи нарушения прав пациентов реабилитационных центров проверяет СК

Москва22 сен Вести.После выхода в эфир программы на федеральном телеканале, где обсуждалась тема многочисленных нарушений прав пациентов частного социального центра в городе Балаково Саратовской области, в центральный аппарат Следственного комитета РФ был представлен доклад об обстоятельствах оказания небезопасных услуг пациентам, сообщает пресс-служба ведомства.

Следственными органами СК России по Саратовской области расследуется уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителя) говорится в сообщении

Также после информации о том, что в Москве людей помещали в частный центр против их воли, организована процессуальная проверка по ст. 128 УК РФ (незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях).

Председатель СК России А. И. Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Саратовской области Д. А. Костину и руководителю ГСУ СК России по городе Москве Д. В. Беляеву предоставить доклады о расследуемом деле и ходе процессуальной проверки.