В московской поликлинике обезвредили мужчину, который нанес себе раны ручкой

В поликлинике в Москве задержали мужчину, который истыкал себя ручкой В московской поликлинике обезвредили мужчину, который нанес себе раны ручкой

Москва29 сен Вести.Росгвардейцы задержали в московской поликлинике агрессивного мужчину, который бросил в сотрудницу медучреждения нож, а потом пытался нанести себе раны шариковой ручкой, которую он схватил на стойке информации.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии, инцидент произошел в городской поликлинике на северо-западе столицы на улице Куусинена.

Сотрудники вневедомственной охраны оперативно задержали нарушителя. Для … обеспечения безопасности окружающих к мужчине были применены … наручники сказано в сообщении службы в MAX

31-летнему гражданину оказали необходимую помощь и госпитализировали с предварительным диагнозом – отравление психотропными веществами.