Москва29 сенВести.Росгвардейцы задержали в московской поликлинике агрессивного мужчину, который бросил в сотрудницу медучреждения нож, а потом пытался нанести себе раны шариковой ручкой, которую он схватил на стойке информации.
Как сообщает пресс-служба Росгвардии, инцидент произошел в городской поликлинике на северо-западе столицы на улице Куусинена.
Сотрудники вневедомственной охраны оперативно задержали нарушителя. Для … обеспечения безопасности окружающих к мужчине были применены … наручникисказано в сообщении службы в MAX
31-летнему гражданину оказали необходимую помощь и госпитализировали с предварительным диагнозом – отравление психотропными веществами.