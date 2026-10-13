MK.RU: житель Подмосковья, задушивший жену во время БДСМ-игр, был пьян

Раскрыты детали дела против жителя Подмосковья, задушившего жену в ходе БДСМ-игр MK.RU: житель Подмосковья, задушивший жену во время БДСМ-игр, был пьян

Москва13 окт Вести.Мужчина из Красногорска, который в январе 2026 года задушил свою жену в ходе БДСМ-игр, в момент совершения преступления был в состоянии алкогольного опьянения, однако полностью осознавал свои действия. Об этом сообщает MK.RU.

Такое заявление сделал на заседании Мособлсуда оперуполномоченный, который прибыл на место происшествия.

Страж порядка отметил, что подсудимый находился в состоянии алкогольного опьянения сказано в сообщении

На заседании суда также была зачитана переписка между супругами накануне трагических событий. Из нее следует, что нестандартные любовные отношения были для пары нормой.

Согласно заключению судмедэкспертизы, подсудимый не страдает психическими расстройствами, но имеет пристрастие к алкоголю.

Трагедия в Красногорске произошла 11 января 2026 года. Мужчина задушил жену подушкой во время БДСМ-игр.