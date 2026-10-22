Москва22 окт Вести.В Московской области возбудили уголовное дело после убийства женщины в подъезде жилого дома в Ивантеевке, по подозрению задержали ее мужа-автослесаря, пишет MK.RU.

Как стало известно изданию, 42-летний мужчина обнаружил в телефоне своей 38-летней жены переписку с другим мужчиной, с которым она, в частности, обсуждала свои личные дела. Супруг разозлился и ушел из семьи, но затем вернулся за вещами.

Визит не обошелся без скандала. Сначала супруги ссорились в квартире, но поскольку дома был 12-летний сын женщины от первого брака, спорщики решили переместиться в подъезд... Задушив жену, убийца жутко перепугался, затащил тело обратно в коридор и убежал говорится в публикации

Свидетелем произошедшего стала соседка, которая увидела сцену ревности в дверной глазок.

Мужчина добровольно сообщил в полицию о содеянном и заявил, что глубоко раскаивается.