Житель Новосибирской области обвинен в покушении на убийство малолетней дочери

Под Новосибирском пьяный отец едва не убил дочь из-за плача Житель Новосибирской области обвинен в покушении на убийство малолетней дочери

Москва18 сен Вести.Задержан мужчина, обвиняемый в покушении на убийство малолетней дочери, сообщает СУ СК по Новосибирской области в MAX.

По данным следствия, утром 16 сентября в селе Верх-Тула 34-летний обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пытался успокоить полуторагодовалую дочь.

В попытках пресечь плач ребенка отец нанес малолетней множественные удары по лицу, после чего несколько раз с силой бросил ребенка на пол говорится в сообщении

Благодаря своевременному вмешательству матери и бдительным соседям, оперативно вызвавшим полицию, довести до конца умысел на убийство фигуранту не удалось. Он был задержан на месте происшествия.

Девочку экстренно госпитализировали, ее жизни ничего не угрожает. Ее отцу предъявлено обвинение, в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.